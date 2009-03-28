NATO ile İran 30 yıl sonra ilk kez görüştü

İran ve NATO arasında diplomatlar düzeyinde yapılan görüşme Tahran yönetimince doğrulandı.



Devlet televizyonu, İran'ın Brüksel Büyükelçiliğini kaynak göstererek verdiği haberinde, taraflar arasında 30 yıl aradan sonra ilk kez görüşme yapıldığını duyurdu.



NATO'nun merkezinde yapılan görüşmede Afganistan'da güvenliğin sağlanması konusunun ağırlıklı olarak ele alındığı belirtildi.



NATO Sözcüsü James Appathurai, dünkü açıklamasında, Afganistan ve diğer konularda İran ile daha çok görüşmenin plan dahilinde olduğunu belirtmişti.



Adı açıklanmayan bir NATO yetkilisinin, İranlı diplomatla gayri resmi olarak görüşüldüğü yönündeki ifadeleri önceki gün basına yansımıştı.



Tahran yönetimi, ayrıca Batılı ülkelerin davetini kabul ederek 31 Martta Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak "Afganistan'ın geleceği" konulu konferansa katılacağını bildirmişti.