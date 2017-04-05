NATO: İdlib saldırısındaki sorumlular hesap vermeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'in güneyindeki Han Şaykun kentindeki saldırıyı kınadı. Genel Sekreter, patlamayla ilgili tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, kimyasal saldırı iddiasına ilişkin olarak, İdlib sınırları içinde bulunan Han Şeyhun kasabasındaki bir cephaneliğin Suriye savaş uçakları tarafından hedef alındığını, cephanelikte bomba ve mayın yapımında kullanılan zehirli gazların bulunduğunu öne sürdü.

Stoltenberg, saldırıya ilişkin şunları söyledi.

‘Suriye'nin Idlib bölgesinde, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne neden olan ve kimyasal silahların kullanıldığı iddia edilen korkunç saldırıları kınıyorum. Bu son bir ay içerisinde bu barbar silahların kullanıldığı rapor edilen üçüncü olay. Bütün sorumlular hesap vermelidir. ‘‘Ölümle sonuçlanabilecek veya insanlara kalıcı zarar verebilecek kimyasalları içeren silahların kullanımı Suriye’nin de 2013 yılında imzaladığı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi uyarınca yasaktır. Bu uluslararası norma tümüyle saygı gösterilmeli ve uygulanmalıdır. Sözleşmenin tarafı olarak Suriye bu yükümlülüklere tam olarak uymakla sorumludur.’’

"Savaş suçu"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün kimyasal silah kullanımı iddialarını görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplanıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgedeki son gelişmeleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti. Mistura ayrıca kimyasal silah kullanımının savaş suçu olacağını da hatırlattı.

Almanya'dan kınama

Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rusya'ya, BM Güvenlik Konseyi'nin olası kınama kararına destek çağrısı yaptı.

Gabriel, sorumluların uluslararası savaş suçları mahkemesine çıkarılması gerektiğini de söyledi.

Suriye iddiaları reddediyor

Suriye ise 'kimyasal saldırı' iddialarını reddediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Suriye'nin kuzeybatısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib'te "kimyasal gaz" kullanıldığı iddiası üzerine Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla bugün TSİ 17:00'da olağanüstü toplanacak.

Salı günü İdlib'de yaşanan saldırılarda kimyasal silah kullanılmış, 20'si çocuk 72 kişinin zehirli gaz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.