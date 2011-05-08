-NATO, HÜKÜMETİN SİLAH DEPOLARINI VURDU CEZAYİR (A.A) - 08.05.2011 - NATO'nun düzenlediği hava saldırılarında, Libya'nın Zintan kenti yakınlarında hükümete ait silah depolarının vurulduğu bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Abdülrahman, Reuters ajansına telefonla verdiği bilgide, ''Zintan'ın güneybatısında 30 kilometrelik alanda bulunan silah depoları 5 dakika önce bombalandı. Şiddetli patlama sesi duyduk. Sanırım depoların bazıları bombalandı'' dedi. Sözcü ayrıca dünkü çatışmada ölen 11 kişinin defnedildiğini belirtti. Çatışmada 35 kişi de yaralanmıştı. -TRABLUS'UN BATISINDA 2 ŞİDDETLİ PATLAMA Libya'nın başkenti Trablus'un batısında 2 şiddetli patlama duyuldu. Görgü tanıkları, NATO uçaklarının başkent semalarında uçmasını takiben 2 şiddetli patlama sesi duyduklarını aktardı. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. -TUNUS TOPRAKLARINA YİNE TOP MERMİLERİ DÜŞTÜ Libya'da, Muammer Kaddafi birlikleri ile muhalifler arasındaki çatışmada atılan 80 top mermisinin yine komşu Tunus topraklarına düştüğü belirtildi. TAP haber ajansı, Kaddafi birliklerinin, Vazen-Dehiba sınır karakolunun kontrolünü muhaliflerin elinden almak için çatışırken top mermilerinin Tunus topraklarına düştüğünü, yaralanan olmadığını duyurdu. Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Libya'dan atılan top mermilerinin Tunus topraklarına düşmesinin ''son derece tehlikeli'' olduğu belirtilmiş ve Libya'yı, ''toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağı'' yönünde uyarmıştı.