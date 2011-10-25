-NATO heyeti Moskova'da MOSKOVA (A.A) - 25.10.2011 - Rusya ve NATO arasında Gürcistan savaşı sonrası gerginleşen ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla NATO'dan bir heyetin Moskova'da temaslarda bulunduğu bildirildi. NATO'nun komuta merkezinden üst düzey askeri yetkililer bugün Moskova'da Rus karşıtlarına NATO'nun görevi ve planları hakkında bilgilendirme yapacakları 4 günlük seminerin açılışını yaptı. Heyetten İngiliz General Simon Porter seminerin açılışında yaptığı açıklamada, seminer sayesinde soğuk savaş döneminin karşı kutupları arasındaki pozisyonu yakınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "En iyi şey karşılıklı birbirimizin görüşlerini bilmek, görüş alışverişinde bulunmak ve en iyi pratikleri adlandırmaktır" dedi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanı General Vladimir Yakovlev de yaptığı açıklamada, bu hafta yapılacak seminer benzeri toplantıların tarafların arasındaki farklıklıları yakınlaştıracağını belirterek, "Diyalog ortak zemin bulmamıza yardımcı olur" diye konuştu. Afganistan'daki NATO güçlerine lojistikte Rusya yaptığı işbirliğiyle çok hayati bir rol oynuyor. Ancak Moskova ve NATO arasındaki mevcut en önemli anlaşmazlık konusunu NATO'nun Doğu Avrupa'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı oluşturuyor. Rusya, NATO'nun, füze kalkanı konusunda işbirliği yapma önerisini, kalkanın ortak idaresini istemesi nedeniyle reddetti. Moskova, NATO'nun kurmayı planladığı füze kalkanının Rusya'nın nükleer potansiyeline karşı tehdit oluşturduğunu savunarak, NATO'dan füze kalkanının Rusya'ya karşı olmadığı konusunda yasal bağlayıcılığı olan güvence istemişti.