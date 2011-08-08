-NATO HELİKOPTERİ SERT İNİŞ YAPTI KABİL (A.A) - 08.08.2011 - Afganistan'da hafta sonu Taliban tarafından düşürülen bir NATO helikopterinde 38 kişinin ölmesinin ardından, bugün de bir NATO helikopterinin ülkenin doğusunda "sert iniş" yaptığı bildirildi. Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) Sözcüsü Yarbay David Doherty, Paktiya vilayetinde bir ISAF helikopterinin sert iniş yaptığını belirterek, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı, olay sırasında bölgede "düşman faaliyeti" olmadığı kaydedildi. Taliban sözcüsü Zebiullah Mücahid ise Reuters haber ajansına gönderdiği mesajda, örgütün Paktiya'nın Zurmat bölgesinde başka bir Chinook helikopteri düşürdüğünü, saldırıda 33 Amerikan askerinin öldüğünü iddia etti. Afganistan'da yabancı askerlere ve Afgan güvenlik güçlerine düzenlediği saldırılardaki kayıpların sayısıyla ilgili abartılı bilgiler veren Taliban, hafta sonunda Meydan Vardak vilayetinde 30'u Amerikan, 7'si Afgan 37 asker ile bir Afgan tercümanın hayatını kaybettiği saldırıdaki kayıpların sayısını tam olarak vermişti. Amerikan ordusunun son 10 yılda tek bir saldırıda en fazla kayıbı verdiği helikopter saldırısıyla ilgili ise soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bu arada son 48 saatte, 4'ü dün olmak üzere 7 ISAF askerinin saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi. Afganistan'da bu yıl şimdiye kadar 383 yabancı askerin öldüğü, bunun 50 kadarının Ağustos ayının ilk haftasında olduğu kaydedildi. BM, 2011 yılının ilk altı ayındaki şiddet olayları ve saldırılarda 1462 Afgan sivilin öldüğünü, bunun 2001 yılından bu yana en kanlı dönem olduğunu bildiriyor. 2010 yılında yabancı askerlerin kaybı 711 kişiyle rekor kırarken, 2011 yılının da benzer bir görünümü olduğu ifade ediliyor.