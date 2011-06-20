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Dünya

NATO HEDEFİ ŞAŞIRMIŞ BRÜKSEL (A.A)

20 Haziran 2011 02:51

-NATO HEDEFİ ŞAŞIRMIŞ BRÜKSEL (A.A) - 19.06.2011 - NATO, Libya'nın başkenti Trablus'ta sabaha karşı düzenlenen bir hava saldırısının hedefini şaştığını doğruladı.  NATO'dan yapılan açıklamada, sabaha karşı düzenlenen hava saldırısının, muhtemelen "silah sistemindeki arıza" nedeniyle hedefini şaştığı ve saldırıda sivillerin ölmüş olabileceği belirtildi. Libya hükümetinin sözcüsü Musa İbrahim, NATO'nun, dün gece Trablus'un bir mahallesine düzenlediği hava saldırısında, 5'i aynı aileden 9 sivilin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söylemişti. NATO dün de Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine karşı savaşan muhalif güçleri yanlışlıkla vurduğunu açıklamıştı. Açıklamada, perşembe günü bir hava saldırısında, yanlışlıkla muhalif güçlere ait bir askeri araç konvoyunun vurulduğu bildirilmişti.

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