-NATO: HEDEF ASKERİ NOKTALAR, KİŞİLER DEĞİL TRABLUS (A.A) - 01.05.2011 - NATO yetkilileri, ''bu gece yapılan hava saldırılarında hedefin askeri noktalar olduğu, kişilerin hedef alınmadığı'' yönünde bir açıklama yaptı. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim'in gece saatlerinde yapılan NATO saldırısında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin bir oğlu ve 3 torununun öldüğünü söylemesinden saatler sonra yapılan açıklamada, sözkonusu saldırıların Bab-ül Aziziye yakınındaki bir komuta ve kontrol merkezinin hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, tüm hedeflerin 'askeri noktalar' olduğu ve Kaddafi'nin halka yönelik sistematik saldırılarıyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Bölgedeki operasyonlardan sorumlu NATO yetkilisi Korgeneral Charles Bouchard, Kaddafi'nin aile üyelerinden bazılarının bu saldırıda ölmüş olabileceği konusunda 'teyit edilmemiş bilgiler' olduğunu söyleyerek, ''mevcut çatışmanın sonucu meydana gelen tüm can kayıplarını, özellikle de sivillerin ölümünü üzüntüyle karşıladığını'' söyledi. Sözkonusu saldırı, son 24 saatte ikinci kez Kaddafi'nin doğrudan hedef alındığı izlenimi veren bir saldırı oldu. NATO dün sabah saatlerinde, Kaddafi televizyonda konuştuğu sırada bölgedeki televizyon binası yakınına bir saldırı daha düzenlemişti. Libya hükümet sözcüsü İbrahim, konuya ilişkin açıklamasında, saldırının Muammer Kaddafi'ye yönelik bir suikast olduğunu söyleyerek, ''Bu uluslararası yasalara da, ahlaki kurallara da aykırı'' demişti. İbrahim, ''Mecbur kalırsak savaşırız. Liderimiz (Kaddafi) dün NATO'ya barış önerdi ama NATO reddetti'' ifadelerini de kullanmıştı.