NATO 'güvenlik endişeleri nedeniyle' Irak'tan bazı personellerini çıkardı

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin neden olduğu gerilimin ardından Irak'taki faaliyetlerini azaltacağını açıklayan NATO, güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'tan bazı personeli çıkarıyor.