NATO 'güvenlik endişeleri nedeniyle' Irak'tan bazı personellerini çıkardı

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin neden olduğu gerilimin ardından Irak'taki faaliyetlerini azaltacağını açıklayan NATO, güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'tan bazı personeli çıkarıyor.
Reuters haber ajansına konuşan NATO yetkilisi, ittifakının güvenlik endişeleri nedeniyle 'bazı personellerini Irak'tan geçici süreliğine uzaklaştırdığını' söyledi.
AFP'ye konuşan bir Fransız yetkili ise, Fransa Ordusu'na bağlı askerlerin Irak'tan çekilmesi gibi bir planlarının olmadığını söyledi.