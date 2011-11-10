-NATO Gürcistan'a destek veriyor TİFLİS (A.A) - 10.11.2011 - NATO toplantılarına katılmak için Gürcistan'a gelen NATO Genel sekreteri Anders Fogh Rasmussen Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile bir araya geldi. Gürcistan temaslarının ikinci gününde Tiflis'ten sonra Acara Özerk Cumhuriyetinin yönetim merkezi Batum'u da ziyaret eden Rasmussen, burada Saakaşvili ile önce NATO-Gürcistan komisyon toplantısına katıldı ardından ise Saakaşvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rasmussen, NATO-Gürcistan ilişkileri hakkında bilgi verdi ve Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonu ile ilgili gelişmeleri anlattı. Gürcistan'da yapılan reform çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Rasmussen, ''Gürcistan'a yaptığımız ziyaret, bu ülkeye verdiğimiz desteğin bir göstergesidir. NATO yolunda ilerleyen Gürcistan'a yardım etmeye devam edeceğiz'' dedi. NATO'ya entegrasyon konusunda Gürcistan'ın önemli demokratik reformlar gerçekleştirdiğini ve savunma alanında da ilerleme kaydettiğini söyleyen Rasmussen, gereken reformları sürdürmeye devam ettiği takdirde Gürcistan'ın muhakkak NATO üyesi olacağını kaydetti. Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya sorunlarına da değinen Rasmussen, söz konusu bölgelerin Gürcistan'ın ayrılmaz parçası olduğunu ifade ederek, ''Bu konudaki tutumumuz değişmedi'' dedi ve sorunun yalnız diyolog ve işbirliği yollarıyla çözülmesi gerektiğini ekledi. -Saakaşvili- Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ise, ''NATO, Gürcistan halkının temel seçimidir''diyerek, ''NATO üyesi olmayan hiçbir ülkenin özellikle de Rusya'nın Gürcistan'ın NATO üyeliğini veto etme hakkı yoktur'' dedi. Saakaşvili, Rasmussen ile bir dizi konuları ele aldıklarını ve ziyaretin kendileri için verimli geçtiğini kaydetti. Saakaşvili, ayrıca Rasmussen'e, ''Gürcistan'ı 2007 yılında ziyaret eden önceki NATO Genel Sekreteri bana NATO kravatı hediye etmiştir, sizin ise bana NATO ceketini hediye edeceğinizi umuyordum. Ve NATO ceketinde donmayacağımı umuyordum. Açıkçası NATO kravatına yakışacak bir ceket alacağımı sanıyordum'' şeklinde espiri yaptı.