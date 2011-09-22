-NATO görevini 90 gün içinde bitireceğinden emin BRÜKSEL (A.A) - 22.09.2011 - NATO'nun Libya'daki görevini 90 gün içinde bitireceğinden emin olduğu bildirildi. NATO'nin Libya operasyonu komutanı Charles Bouchard, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ittifakın dün aldığı "Libya'daki operasyonları üç ay uzatma" kararına değinerek, NATO'nun belirlediği zaman sınırı çerçevesinde görevi tamamlayacaklarından emin olduğunu söyledi. Bouchard, NATO'nun, siviller tehlike altında olduğu müddetçe Libya'daki görevini sürdüreceğini de vurguladı. NATO'dan bir diplomat dün yaptığı açıklamada, ittifakın Libya'ya yönelik hava ve deniz operasyonlarını, sürenin bittiği 27 Eylül'den sonra üç ay uzatma konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti.