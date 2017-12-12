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Dünya

NATO Genel Sekreteri'nin görev süresi uzatıldı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 2020 yılına kadar uzatıldı

12 Aralık 2017 21:05

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi, 29 üye ülke tarafından alınan kararla 2020 yılına kadar uzatıldı. 

NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 2020 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

29 üye ülke tarafından alınan yeni karara göre, bir dönem Norveç Başbakanı olarak da görev yapan Stoltenberg, 30 Eylül 2020'ye kadar NATO Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

Kararın ardından Twitter'dan açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “29 müttefikin benim NATO Genel Sekreterliği görevimi 2020 eylülüne kadar uzatmasından dolayı onur duyuyorum ve minnettarım. Birlikte çalışarak ittifakı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sürdürmek amacıyla çalışmaya sabırsızlanıyorum” dedi.

NATO'nun 13'üncü genel sekreteri olan Stoltenberg, 1 Ekim 2014'te Anders Fogh Rasmussen'in yerini almıştı. NATO'nun ilk Norveçli genel sekreteri olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005-2013 dönemleri arasında Norveç'in başbakanıydı.

 

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