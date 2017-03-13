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Dünya

NATO Genel Sekreteri'nden Hollanda-Türkiye krizine yorum: Müttefiklerimizi karşılıklı saygıya davet ediyorum

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye ve Hollanda arasındaki krizin diyalog ile çözülmesi gerektiğini vurguladı

13 Mart 2017 23:56

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Hollanda arasında devam eden krizin sükûnet ve saygı çerçevesinde, diyalog ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Genel Sekreter Stoltenberg, Hollanda’nın İstanbul'daki başkonsolosluğundaki bayrağının indirilmesi konusundaki düşüncelerini soran muhabire, “Türk ve Hollanda hükümetleriyle iletişim halindeyim, bu görüşmelerin detaylarına girmek durumunda değilim ama şunu söyleyebilirim, mesajım her iki tarafa da aynı. Çekişmeli tartışmalar, demokrasilerimizin kalbidir ama aynı zamanda saygı da önemlidir. Tüm müttefiklerimizi karşılıklı saygıya, sakinliğe davet ediyorum ve ölçülü davranışlar konusunda cesaretlendirmek istiyorum. Şu anda bizi birleştiren şeylere odaklanmalıyız. Sakinliğin korunması ve gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi önemlidir ve benim mesajım aynı olacak müttefiklerimize dışarıdan gelen tehditlere karşı odaklanmalıyız.” yanıtını verdi.

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