NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var; müttefiklerin daha fazla destek vermelerini bekliyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var. Müttefiklerin Ukrayna'ya çeşitli silah sistemleriyle daha fazla destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Brüksel'deki dışişleri bakanları zirvesi öncesi basına konuştu.

Stoltenberg, "Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme ve uluslararası düzeni yeniden yazma hırsını değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik. Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusuna doğru ilerliyor" dedi.

Stoltenberg ayrıca çatışmanın uzun sürebileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini de belirtti.

NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplandı

NATO ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün bir araya gelerek öncelikli olarak Ukrayna'daki son gelişmeleri ele alacak.

İki gün sürecek toplantı, TSİ 19.00 civarında NATO'nun Brüksel'deki ana karargâhında başlayacak. Ardından bakanlar akşam yemeğine geçecek. Oturumlar yarın da devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.