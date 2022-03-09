NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının uluslararası hukuku ve barış ve güvenliği sağlayan uluslararası düzeni ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg, Putin'e "Savaşı durdur, askerlerini geri çek ve diplomasiye dön." çağrısı yaptı.

Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu." diye konuştu.

"Nükleer silah tehdidi pervasız ve tehlikeli"

Putin'in nükleer silah kullanma tehdidi için "pervasız ve tehlikeli" değerlendirmesinde bulunan Stoltenberg, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahları olduğu sürece NATO'nun da nükleer caydırıcılığını elinde bulunduracağını kaydetti.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasında uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ise yerine getiremeyeceğini belirterek, "Uçuşa yasak bölgenin uygulanması için Rusya'nın hava savunma sistemlerine saldırı gerekiyor. Bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma yaratır, Ukrayna'daki savaşı tırmandırır ve Avrupa'da NATO ve Rusya arasında tam teşekkülü bir savaşa neden olur." şeklinde konuştu.