NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret düzenleyecek

Habertürk'ün haberine göre, Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşecek.

Genel Sekreterin temaslarında Türkiye- NATO ilişkileri, Zeytin Dalı Harekatı, terörle mücadele, 2018 Brüksel Zirvesi hazırlıkları ve bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Stoltenberg, daha önce Türkiye hakkında "Türkiye çok değerli bir müttefikimiz. NATO'ya birçok farklı yollarla katkı sağlıyor. Coğrafi konumu, Irak ve Suriye’ye sınırı bulunması bakımından DEAŞ ile mücadelede kilit konumda olması, aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olması Türkiye’yi NATO için önemli hale getiriyor." açıklamasında bulunmuştu.