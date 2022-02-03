NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya, Belarus'a son günlerde 30 bin asker ve modern silahlar gönderdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın son günlerde Belarus’a 30 bin asker ve modern silahlar gönderdiğini açıkladı.

Brüksel’de gazetecilere açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Belarus’a ilave asker gönderdiğini açıkladı. Stoltenberg, Speznaz özel kuvvetlerinin yanı sıra SU-35 savaş uçakları, S-400 hava savunma sistemleri ve Iskander füzeleri gönderildiğini söyledi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.