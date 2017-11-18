NATO Genel Sekreteri Stoltenberg özür diledi

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Norveç\'te NATO Müşterek Harp Merkezi\'nde düzenlenen tatbikatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün heykelinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ismi kullanılarak yapılan hakaret içerikli eyleme ilişkin açıklama yaptı.

Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg\'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'ndan özür dilediği belirtilen açıklama şöyle:

\"Norveç’te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi\'nde düzenlenmekte olan \'Trident Javelin 2017\' isimli masa üstü tatbikatında Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin fotoğrafının, tatbikat kapsamındaki kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi ve yine tatbikat kapsamındaki kapalı devre haberleşme sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılarak oluşturulan sahte bir adres üzerinden ülkemizin hasım ülkelerle işbirliği yaptığı yönünde bir izlenim yaratılmaya çalışılması esef verici, gayrı ahlaki ve kabul edilmez bir durumdur.

Bu hadisenin öğrenilmesinin akabinde tatbikata iştirak eden askerlerimizin faaliyete katılımı iptal edilmiş ve duyduğumuz derin rahatsızlık NATO ve Norveç makamlarına süratle bildirilmiştir. NATO Daimi Temsilcimizin NATO Genel Sekreter Vekiliyle bugün (17 Kasım) gerçekleştirdiği görüşmenin ardından NATO Genel Sekreterince bir açıklama yapılmıştır. Oslo Büyükelçiliğimizce de Norveç makamları ve Norveç’teki NATO askeri yetkilileri nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır.\'\'