NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Olası bir Rus işgalinde Ukrayna'ya birlik gönderme planımız yok

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın olası bir işgalinde, NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya muharip birlik gönderme planları olmadığını söyledi.

BBC yayınında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO birliklerinin gönderilmesi sorusunu yanıtlayan Jens Stoltenberg “NATO muharip birliklerini Ukrayna’ya gönderme planımız yok. Destek sağlamaya odaklanıyoruz” dedi.

Stoltenberg, “NATO üyesi olmakla, Ukrayna gibi güçlü ve yüksek değere sahip bir ortak olmak arasında fark var. Buna şüphe yok” dedi.

Ukrayna bir NATO ülkesi olmadığı için NATO müttefiklerinin olası bir saldırı durumunda Kiev'i koruma zorunluluğu bulunmuyor. NATO, olası bir savaşın doğu üyelerini oldukça etkileyebileceğine inanıyor.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.