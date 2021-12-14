NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, NTB haber ajansına konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Norveç Maliye Bakanlığı, kasım ayında benimle iletişime geçti ve bu pozisyona başvurup başvurmayacağımı sordu. Bu, oldukça motive olduğum bir iş” dedi.

Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanı olursa, 1 Mart’ta göreve başlaması gerekecek ancak önce NATO Genel Sekreteri olarak görevini 22 Eylül 2022’e kadar sürmesi gerekiyor.

Ekonomist kökenli Stoltenberg, 2000-2001 arasında Norveç Başbakanı olarak görev yapmıştı. Stoltenberg geçmişte Norveç Maliye Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Norveç Merkez Bankası Başkanlığı'nı kazanacak olan kişi, 1.4 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyan Norveç'in güçlü milli varlık fonunu denetlemekten sorumlu olacak.