NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi

Stoltenberg, dpa haber ajansına röportajında, “NATO hiçbir zaman genişlemeyeceğine söz vermedi. Örgütümüzün kuruluş sözleşmesinde bile her Avrupa ülkesinin ittifaka üye olabileceği yazıyor. İkincisi, Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, NATO-Rusya Temel Yasası gibi 1970 ve 1990’lı yıllara ait birçok belge var. Bu belgeler, her bir ülkenin kendi geleceğini belirlemekte özgür olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

"Bunu birkaç ifadeyle değiştiremeyiz"