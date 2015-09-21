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Dünya
Deutsche Welle

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Kiev yolcusu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün ilk kez Ukrayna'yı ziyaret ediyor. Ziyaret, ittifakın Ukrayna yönetimine verdiği desteği sergilemesi açısından önem taşıyor.

21 Eylül 2015 12:16


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna ziyaretine batıdaki Yavoriv kentinde bulunan askeri akademiyi ziyaret ederek başlayacak. Stoltenberg, yarın da başkent Kiev'de düzenlenecek Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına katılacak.

NATO Ukrayna krizine doğrudan müdahil olmuyor. Bununla birlikte Ukrayna askerleri NATO uzmanlarınca eğitiliyor ve ordunun modernizasyonu NATO tarafından gerçekleştiriliyor.

Ukrayna'da 8 bin kişi öldü

Ukrayna'da çatışmaların patlak verdiği Nisan 2014'den beri yaklaşık 8 bin kişi hayatını kaybetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizini görüşmek üzere ekim ayı başında Paris'te bir araya geleceği açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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