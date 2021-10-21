NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Karadeniz'de mevcudiyetimizi artırdık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Karadeniz'de mevcudiyetimizi artırdık. Çünkü Karadeniz NATO için stratejik önem taşımaktadır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 3 önemli NATO müttefikinin kıyısı bulunmaktadır. Gürcistan ve Ukrayna gibi iki önemli ortağımız var. Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Rusya'nın Karadeniz'de saldırgan tavrını gördük. Bu yüzden bölgede kara, hava ve deniz mevcudiyetimizi artırdık" dedi.

NATO üyesi ülkeler arasında anlaşmazlıklar olabileceğini fakat beraber çalışmanın devam edeceğini belirten Stoltenberg, "Asya Pasifik'te gördüklerimiz, Çin'in yükselişi gibi gelişmeler Avrupa ve Kuzey Amerika'nın NATO içinde birlikteliğini daha da önemli kılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk gününün bitiminde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma bakanlarının "yeni ve kapsayıcı bir savunma planını onayladığını, ittifakın kabiliyet hedefleri üzerinde uzlaştığını" Rusya ve Afganistan gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

"ABD ve diğer müttefiklerin gerektiğinde Afganistan'daki terör gruplarını uzaktan vurma imkanı var"

"Özellikle ABD ve diğer müttefiklerin gerektiğinde Afganistan'daki terör gruplarını uzaktan vurma imkanı bulunuyor. Bu da terör saldırısı planladığını, düzenlediğini gördüğümüz terör gruplarını vurmak için sahada binlerce asker bulundurmak zorunda olmadığımız anlamına geliyor."

"Avrupa'ya karada konuşlu yeni nükleer füze yerleştirme niyetimiz bulunmuyor"

"Avrupa'ya karada konuşlu yeni nükleer füze yerleştirme niyetimiz bulunmuyor. Bu tehditlere karşılık vermek için dengeli bir siyasi ve askeri paket uyguluyoruz. Bu, hava ve füze sistemlerimizde ciddi iyileştirmeleri, 5. nesil savaş uçaklarıyla konvansiyonel imkanlarımızın güçlendirilmesini, tatbikatlarımızın ve istihbaratımızın uyumlandırılmasını ve nükleer caydırıcılığımızın etkinliği ile hazır tutulmasında iyileştirmeleri içeriyor."

"AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum"

"Kuvvetlerin hazır tutulması, yeni imkanlar sağlanması gibi konularda AB'nin savunma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum.

Önemli olan şudur. Kuvvetlerin hazırlığının artırılması, bunların ulusal misyon ve operasyonların yanı sıra NATO operasyon ve misyonları için de hazır tutulması anlamına gelmektedir"

"Çin'in yükselişi gibi gelişmeler Avrupa ve Kuzey Amerika'nın NATO içinde birlikteliğini daha da önemli kılmaktadır"

"Müttefikler arasında bazen ikili farklılıklar, anlaşmazlıklar olabilir ancak NATO her zaman ana görev üzerinde birleşme, birlikte çalışıp ittifakı güçlendirme imkanına sahiptir. Asya Pasifik'te gördüklerimiz, Çin'in yükselişi gibi gelişmeler Avrupa ve Kuzey Amerika'nın NATO içinde birlikteliğini daha da önemli kılmaktadır."

"Karadeniz'de mevcudiyetimizi artırdık"

"Karadeniz'de mevcudiyetimizi artırdık. Çünkü Karadeniz NATO için stratejik önem taşımaktadır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan olmak üzere 3 önemli NATO müttefikinin kıyısı bulunmaktadır. Gürcistan ve Ukrayna gibi iki önemli ortağımız var. Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Rusya'nın Karadeniz'de saldırgan tavrını gördük. Bu yüzden bölgede kara, hava ve deniz mevcudiyetimizi artırdık. Sadece mevcudiyet artırımıyla değil, aynı zamanda gerektiğinde hızlıca kuvvet gönderme kabiliyeti dahil daha fazla ne yapabileceğimizi sürekli değerlendiriyoruz."