NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Finlandiya'nın katılım süreci pürüzsüz ve hızlı olacaktır

Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin’in ülkelerinin NATO’ya üye olmak için başvuruda bulunması gerektiğini söylemesinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’den de açıklama geldi. Stoltenberg, Finlandiya’nın üyeliğinin iki tarafı da güçlendireceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya liderlerinin NATO’ya üyeliğe ilişkin yaptığı açıklamanın ardından “Finlandiya, NATO’da sıcak bir şekilde karşılanacaktır ve katılım süreçleri pürüzsüz ve hızlı olacaktır” dedi.

Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti: “Finlandiya, NATO’nun en yakın ortaklarından biri, olgun bir demokrasi, Avrupa Birliği’nin üyesi ve Euro-Atlantik güvenliğine önemli bir katkı sağlayıcı”

Finlandiya ve İsveç karar sürecinde; Moskova tepkili

Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki duruşu, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta saldırmasından sonra ciddi anlamda değişmiş, halk arasında NATO'ya katılıma destek yükselmişti.

Finlandiya'da yönetim, parlamento gruplarının hepsinin desteğini almak için görüşmeler yürütüyordu. İsveç'te de iktidardaki sosyal demokratların başvuru için pazar günü karar vermesi bekleniyor.

Rusya, iki ülkeyi de NATO'ya katılmamaları yönünde tehdit etmiş, askeri ittifaka girmelerinin askeri ve siyasi sonuçları olacağını söylemişti.