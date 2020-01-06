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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İran açıklaması

"Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi"

06 Ocak 2020 19:26

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İran gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmalı. Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin uluslararsı arenada etkileri sürerken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İran'da gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Stoltengerg, "NATO müttefikleri İran'ın bölgedeki radikal gruplara destek vermesinden endişeli" diye konuştu.

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