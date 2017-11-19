NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bizzat özür diledi

Ümit KOZAN / ANKARA (DHA) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı telefonla arayarak Norveç\'teki skandal olaya dair özür diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg\'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan bizzat özür dilediği telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti. Stoltenberg, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti. Stoltenberg, Türkiye\'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinen Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini de belirtti.