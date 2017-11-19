T24 LogoT24 Logo
Gündem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak bizzat özür diledi

Ümit KOZAN / ANKARA (DHA) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Norveç'teki skandal olaya dair özür diledi

19 Kasım 2017 00:40

Ümit KOZAN / ANKARA (DHA) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı telefonla arayarak Norveç\'teki skandal olaya dair özür diledi. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Stoltenberg\'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan bizzat özür dilediği telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti. Stoltenberg, komuta kademesi tarafından gerekli soruşturmanın başlatılmış olduğuna ve hadiseye sebebiyet veren sözleşmeli Norveçli teknisyenin işine derhal son verildiğine dikkati çekti. Stoltenberg, Türkiye\'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Benzer bir hadisenin tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağına değinen Stoltenberg, yaşanan skandalın NATO ve Türkiye arasındaki ilişkileri olumsuz etkilememesini ümit ettiğini de belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOZANANKARA DHA NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanNorveçStoltenberg Cumhurbaşkanı ErdoğanStoltenbergNorveçliStoltenberg Türkiye NATOBenzerNATOTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24