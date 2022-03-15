NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Çin de Rusya'nın vahşi işgalini kınamalı

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Stoltenberg, "hangi aşamada NATO harekete geçecek sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yaptırımlar zaten Rus ekonomisini sarsmış durumda"

"NATO müttefikleri Ukrayna'yı uzun yıllardır destekliyor. 2014'te de İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkeler desteğini göstermişti. Bu yıllara dayalı desteğin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. NATO'nun destekleri sayesinde Ukrayna askeri kuvvetleri de çok daha eğitimli o yıllara göre. Bu cesaret Ruslara karşı savaşmalarını ve kendilerinden daha güçlü ve vahşi bir orduya karşı koymalarını mümkün kıldı. Ukrayna çok değerli bir ortağımız ve desteğimiz onlara devam edecek, geçmişte olduğu gibi. Hem askeri teçhizat anlamında hem de finansal anlamda."

"Yaptırımlar zaten Rus ekonomisini sarsmış durumda" açıklaması yapan Stoltenberg, "Amacımız Rusya'nın ve Putin'in Ukrayna işgalinden sorumlu olduğunu net bir şekilde ifade etmek ve askerlerini çekmesi gerektiğini göstermek" diye konuştu.