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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Balistik füze saldırılarına karşı hazırlıklılıyız

"Herhangi bir saldırıyı engelleme ve karşılık verme konusunda kararlıyız"

02 Kasım 2017 15:49

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun herhangi bir yerden gelecek balistik füze saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Güney Kore'ye ziyarette bulunan Stoltenberg, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Herhangi bir saldırıyı engelleme ve karşılık verme konusunda kararlıyız. NATO, herhangi bir yerden gelecek balistik füze saldırılarına karşı hazırlıklı." dedi.

Kuzey Kore'nin Kuzey Amerika ve Avrupa'yı vurabilecek balistik füze geliştirdiğini kaydeden Stoltenberg, yine de NATO'nun Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi yaptırımları kullanmaya odaklandığını ifade etti.

Stoltenberg ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha arasında yapılan toplantıda yeni bir ortaklık programı imzalandı.

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