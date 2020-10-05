NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara'da

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , NATO gündeminde yer alan çeşitli konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Stoltenberg, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek, akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye temasları kapsamında öğle saatlerine doğru Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Stoltenberg'in uçağı Esenboğa Havalimanı'na 11:25'te indi. Stoltenberg, saat 12:05 sıralarında Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Bakanlıkta heyetler arası görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg, ortak basın açıklaması yapacak.

Stoltenberg, akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Stoltenberg'in, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nda da görüşme yapması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Yunanistan’ın NAVTEX duyurusunun masada konuşulacak konular olduğu öğrenildi.

Stoltenberg'in yarın da Yunanistan’a geçerek Atina'da üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.