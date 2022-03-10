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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak

10 Mart 2022 15:40

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın (11 Mart) Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

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