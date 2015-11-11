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Dünya

NATO Genel Sekreteri: Rusya askeri varlığını arttırdı

“Rusya Ukrayna’da ülke sınırlarını askeri güç kullanarak değiştirdi”

11 Kasım 2015 00:53

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO’nun Baltık Denizi’nde askeri varlığını arttırmasının Rusya’nın tavrından kaynaklandığını söyledi.

DHA’nın haberine göre, Kuzey Ülkeleri Savunma İşbirliği Örgütü Nordefco’nun bugün başlayan ve iki gün sürecek savunma bakanları toplantısına davetli olarak katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bugün gördüğümüz Rusya’nın askeri varlığını arttırdığıdır. Yine görünen Rusya’nın Ukrayna’da ülke sınırlarını askeri güç kullanarak değiştirdiğidir. Aynı zamanda Rusya bir komşu ülkedir. NATO Rusya ile bir çatışma istememektedir. Biz işbirliği ve diyalog istiyoruz. Ancak bu işbirliği öngörülebilirliğe ve kararlılık üzerine kurulmalıdır. Kuvvetli bir savunma ve Rusya ile politik diyalog arasında bir karşıtlık yoktur” dedi.

 

Amerika ile ortak hava tatbikatı

 

Kuzey Ükeleri Savunma İşbirliği üye ülkeleri savunma bakanları bugunkü toplantıda üye ülkeler arasında güvenli iletişim kurma, daha fazla ve zor askeri tatbikatlar yapma konusunda görüş birliğine vardılar.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist “ABD’nin katılacağı daha geniş çaplı hava tatbikatları planlıyoruz.İsveç’in payına bu tatbikatlar çok önemli.Bu tatbikatlar biz NATO üyesi olmasakta ‘ortak bir gücün’varlığının sinyali olacaktır”dedi

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