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Dünya

Rasmussen: Saldırıdan Suriye rejimi sorumludur

Suriye'ye olası müdahale hakkında açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Rasmussen, Suriye’nin saldırması durumunda Türkiye’nin korunması için planlarının hazır olduğunu ifade etti

02 Eylül 2013 18:34

NATO Genel Sekreteri Ansers Fogh Rasmussen,olası Suriye müdahalesi hakkında açıklama yaptı.

ntvmsnbc.com'da yayımlanan habere göre Rasmussen, Suriye’nin saldırması durumunda Türkiye’nin korunması için planların hazır olduğunu belirtti. 21 Ağustos'ta gerçekleşen kimyasal saldırının görmemezlikten gelmenin mümkün olmadığını ifade eden Rasmussen, uluslararası toplumun sert tepki göstermesini sözlerine ekledi.

Genel Sekreter, "İstihbarat raporlarıyla ilgili konuşacak değilim. Çok somut kanıtlar sunuldu. Ben ikna oldum. Suriye rejimi bu saldırıdan sorumludur" dedi.

Rasmussen sözlerine şöyle devam etti:

"Kimyasal silahlar kitlesel ölüme neden olabilir. Kimyasal silah kullanımını yasaklamamız gerekiyor. Uluslararası toplum bu konuda sorumlu davranmalı. NATO görüşmelerini sürdürüyor. Ülkeler kendileri karar vermeli. Türkiye nasıl davranması gerektiğine kendi karar vermeli."

 

'Patriot'lar, Türkiye'nin korunması için'

 

Rasmussen, NATO’nun kendi rolünü oynamaya hazır olduğunu belirterek, “Patriot’lar Türkiye’nin korunması için yerleştirildi. NATO için daha ileri bir rol görünmüyor. Uluslararası toplum bu noktada harekete geçmeli” dedi.

Rasmussen, NATO’nun dar kapsamlı bir operasyonda yer almasına gerek olmadığını, operasyonun ise kısa, ölçülü ve hedefli olmasını vurguladı. NATO Genel Sekreteri, Suriye'de uzun soluklu çözüm sağlanmasını ifadelerine ekledi.

 

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