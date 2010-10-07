-NATO GENEL SEKRETERİ RASMUSSEN ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Ankara'ya geldi. Rasmussen'i taşıyan özel uçak Esenboğa Havalimanı'na saat 14.25'te indi. Havalimanında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılanan Rasmussen burada bir süre dinlendi. NATO Genel Sekreteri'nin, 19-20 Kasımda Lizbon'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin hazırlıkları için çeşitli müttefik ülkelerin başkentlerinde sürdürdüğü temaslar kapsamındaki bu ziyaret sırasında, Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Rasmussen, NATO Genel Sekreterliğini üstlenmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini Ağustos 2009'da yapmıştı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in ziyaretinde NATO'nun güncel vizyonunu yansıtacak yeni Stratejik Belge üzerinde iştişarelerde bulunulması, Afganistan, Doğu Avrupa'da kurulması planlanan füze savunma sistemi, NATO-AB ilişkileri gibi konuların ele alınması bekleniyor.