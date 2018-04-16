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NATO Genel Sekreteri: Operasyon, Esad, Rusya ve İran'a açık mesajdı

"Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu"

16 Nisan 2018 15:02

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin Suriye'ye yönelik İngiltere ve Fransa ile birlikte gerçekleştirdiği hava harekâtıyla ilgili, "Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi" dedi.

Stoltenberg NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. 

NATO Genel Sekreteri operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu... Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

Macron'un Rusya açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu. 

Türkiye'nin S-400 alımı

NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

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