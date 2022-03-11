NATO Genel Sekreteri'nden Antalya'da S-400 açıklaması: Rusya'nın yaptığı işgal, Rus askeri ekipmanlarına bağımlı olmamanın önemini gösteriyor

T24 Dış Haberler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin envanterinde bulunan Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400'lerle ilgili olarak, "Rusya'nın yaptığı işgal, Rus askeri ekipmanlarına bağımlı olmamanın önemini gösteriyor" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Reuters'ın sorularını yanıtlayan Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker veya savaş uçağı göndermeyeceğini; çünkü bunun Rusya'yla NATO arasında savaşa neden olacağını vurguladı.

Stoltenberg, perşembe günü Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de buluşmuş olmasının da önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'da en azından sivil tahliyeleri yapılması ve yardımların girebilmesi için insani koridorlar açılması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "pervasız" davrandığını belirtti.