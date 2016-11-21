NATO Genel Sekreteri: NATO ülkeleri Türkiye'ye daha fazla destek ve güvence vermeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, paktın terörle mücadelede ön cephede yer aldıklarını belirek "NATO ülkeleri Türkiye'ye daha fazla destek ve güvence vermeli" dedi.

İstanbul'daki NATO toplantısında konuşan Stoltenberg, güçlü bir AB'nin NATO'yu da güçlendireceğini belirtti. Transatlantikteki sorumluluk paylaşımının hem ülkeleri hem de NATO'yu rahatlatacağına değinen Stoltenberg Donald Trump'la birlikte çalışmak istediğini tekrar dile getirdi.

Genel Sekreter Stoltenberg, konuşmasının ardından yaptığı açıklamada NATO ülkelerinin Türkiye'ye daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg ayrıca NATO'nun Türkiye'ye daha fazla güvence vermeli şeklinde konuştu.

Stoltenberg'in konuşmasından satır başları şöyle:

"İletişim kanallarının açık tutulması önemli. Aynı şekilde askeri iletişimin de artırılması gerekiyor böylece sahada kazaların olması önlenir.

Biliyoruz ki komşularımız istikrara sahip olursa güvenliğimiz daha da artar. NATO terörle mücadele ön cephede yer aldı. Afganistan'daki tecrübemiz bize şunu gösterdi yerel kuvvetlerin eğitilmesi terörle mücadele çerçevesinde elimizdeki en önemli silahlardan biri.

NATO ve AB yakın işbirliği içindedir. AB'nin savunmalarını güçlendirme çalışmalarına katkıda bulunulmalıdır. Daha güçlü bir AB daha güçlü bir NATO demektir. Bu düşüncelerle Washington'da yeni seçilen yönetimi kutluyorum. Donald Trump'la birlikte çalışmayı dört gözle bakıyorum. ABD ve NATO arasındaki ortaklık 70 yıldan beri devam ediyor.

Transatlaktik'in iki tarafında da savunma bütçelerinin artmaya başladığını gördük. Bu bütçelerin daha da artmasını bekliyorum. Bütün AB ve Kanada yüzde 2'lik harcama hedefini tutturursa, bu ilave 100 milyar dolar iyileştirme anlamına geliyor. Bu da toplam müşterek savunma bütçesine denk geliyor.

Eminim ki NATO sizin desteğinize güvenebilir. 1949 yılında NATO'nun kurulmasından beri bizler barışı temin etmek için çalışıyor. Başa gelen temsilcilerin desteğiyle barışın ve özgürlüğün gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz."