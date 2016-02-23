NATO Genel Sekreteri: Mülteciler Türkiye'den geliyorsa oraya geri göndereceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarına hedef olduğunu belirterek, hiçbir şeyin Ankara'daki gibi terör saldırısını meşru kılamayacağını belirtti. Stoltenberg, Türkiye'nin 2,5 milyondan fazla sığınmacıyı ağırladığını belirterek, "NATO gemileri batmakta olan bir bota yaklaştığı zaman, bottakileri kurtaracağız ve eğer Türkiye'den geliyorlarsa, Türkiye'ye geri göndereceğiz" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Stoltenberg, "Birkaç gün önce Ankara'da gördüğümüz saldırı gibi saldırıları hiçbir şey meşru kılamaz. Suriye'deki istikrarsızlık ve zorluklar Türkiye'ye sıçrıyor. İtidal ile tansiyonun düşürülmesi gerekiyor. Türkiye’nin verdiği karşılığın da orantılı olması gerekiyor. Bu yüzden de NATO, Suriye'de müzakere edilmiş bir çözümü güçlü bir şekilde destekliyor. Bu anlaşmanın uygulanmasını ve barış görüşmelerine yeniden devam edilmesinin temelini oluşturmasını umuyoruz" diye konuşu.

NATO’nun Suriye'de askeri olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Suriye'de bir NATO askeri varlığı için bir plan da yok. Ancak NATO, Türkiye'yi herhangi bir saldırı karşısında korumasına yardım etmek için Türkiye'de mevcut. Türkiye'nin hava savunmasına destek veriyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasında Kıbrıs'a da değinen Stoltenberg, "Siyasi bir çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Bazı gelişmeler var. Bazı belirsizlikler de söz konusu. Daha önce de girişimler olmuştu. Ancak şu an, Kıbrıs sorununu çözecek anlaşma için gerçek bir ihtimal var" değerlendirmesini yaptı.

İttifakın sığınmacı krizi bağlamında Ege Denizi'ndeki rolü ile ilgili olarak ise polis görevi görmeyeceklerini belirten Stoltenberg, "İşimiz, yerel yetkililere yani Türk, Yunan sahil güvenlik birimleri ile Frontex'e yardım etmek olacak. Onların işlerini yapmayacağız. NATO kritik istihbarat sağlayacak ve gerisini onlar yapacak. Ancak uluslararası kanunlara göre, NATO gemileri batmakta olan bir bota yaklaştığı zaman, bottakileri kurtaracağız ve eğer Türkiye'den geliyorlarsa, Türkiye'ye geri göndereceğiz" şeklinde konuştu.