T24 LogoT24 Logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

17 Şubat 2021 20:40

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da 13 şehide ilişkin başsağlığı dileyerek, “Müttefikler Türkiye ile dayanışma içindedir” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla düzenlenen Savunma Bakanları toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadığını belirtti. Stoltenberg, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler şehit edilen 13 Türk vatandaşına yönelik saldırıyı kınadı. Stoltenberg açıklamasında, “Kuzey Irak’ta 13 vatandaşı öldürülen Türkiye’ye baş sağlığı diliyorum. Saldırıdan sorumlu olanları şiddetle kınıyorum. Müttefikler, bugün yapılan toplantı sırasında da taziyelerini iletti. Müttefikler, Türk halkı ile dayanışma içerisindedir” dedi.

natotürkiyegaraşehitjens stoltenberg
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24