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NATO Genel Sekreteri, Donald Trump ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Donald Trump telefonda görüştü

19 Kasım 2016 02:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

NATO'dan yapılan resmi açıklamada iki tarafın da batı dünyasının askeri ittifakının süregelen önemi konusunda, görüş birliğine vardıkları belirtildi. Taraflar terörizm tehdidi de dahil olmak üzere yeni güvenlik ortamına nasıl adapte olunacağını da görüştüler.

İki liderin adil yük paylaşımı konusunda ilerleme kaydettikleri, ancak daha yapılacak çok şey olduğunu ifade ettikleri belirtildi.

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