-NATO Genel Sekreteri bisikletten düştü BRÜKSEL (A.A) - 14.11.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in bisikletten düştüğü ve kolunu kırdığı bildirildi. NATO sözcüsü Oana Lungescu, Rasmussen'in geçen hafta sonu Brüksel'de ormanlık bir alanda bisiklet sürerken düştüğünü ve sol kolunun üç yerden kırıldığını kaydetti. Lungescu, genel sekreterin sağlık durumu nedeniyle birkaç gün görevinin başında olamayacağını, Baltık ülkelerine yapmayı planladığı geziyi de iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Rasmussen'in bu hafta içinde Letonya, Litvanya ve Estonya'yı ziyaret etmesi planlanmıştı. NATO sözcüsü, gezinin ertelenmesine çalışıldığını kaydetti.