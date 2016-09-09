NATO Genel Sekreteri: 15 Temmuz darbe girişimi, NATO'nun temeline yapılmış bir saldırıdır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Stoltenberg, Cerablus harekâtıyla ilgili olarak, ''Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadelesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var'' dedi. Nato Genel Sekreteri, darbe girişimine ilişkin olarak da ''15 Temmuz darbe girişimi, NATO'nun temeline yapılmış bir saldırıdır'' dedi.



NTV'de yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili görüşlerini dile getiren NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Dışişleri Bakanı ile darbe girişiminin ilk saatlerinde görüşmüştük Türk demokrasisine yönelik bu saldırıyı kınadığımızı, NATO ve Türkiye dayanışmasının altını çizmiştik. Türk halkının darbe girişi karşısında durmasını sokaklara dökülmelerni ve savunmalarını etkilenerek karşıladım. NATO'nun Türkiye'ye bu zorlu zamanlarda tam anlamıyla desteği mevcuttur" şeklinde konuştu.

''Ülkelerimiz herhangi birinde demokrasiyi hedef alan her türlü saldırı, ittifakımızın mutlak temeline yapılmış bir saldırıdır" diyen NATO Genel Sekreteri, "Güçlü ve demokratik bir Türkiye, Avrupa ve bölgenin istikrar ve güvenliği için elzemdir" ifadesini kullandı.

CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelesinde memnuniyet duyuyoruz.

''Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var.

''Türkiye ile dayanışma içerisinde bulunuyoruz.

''Darbe girişiminden sonra da Türkiye NATO taahahütlerini yerine getiriyor.

''Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinin gelişmesinden ve gerilimin azalmasından memnunuz.