NATO: Gemilerin krizle ilgisi yok

NATO, Karadeniz'deki deniz kuvvetleri birimlerini takviye ettiğine yönelik Rus iddialarını yalanlayarak, halen bu bölgede mevcut savaş gemilerinin "önceden planlanmış rutin ziyaretler ve tatbikatlar" çerçevesinde işlev gördüklerini açıkladı.İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlıklarının Gürcistan krizi ile bağlantısı bulunmadığı belirtildi. NATO gemilerinin 21 Ağustos'tan bu yana, Karadeniz'de sahilleri bulunan İttifak ülkelerine "rutin ziyaretler" yaptıkları ifade edilen açıklamada, bu ziyaretlerin bir yıldan fazla bir zaman önce planlandığı bildirildi.Açıklamada, söz konusu savaş gemilerinin, Türkiye kontrolündeki boğazlardan geçişlerine ilişkin izinlerin de "Gürcistan'da bugün yaşanan krizden önce", haziran ayında alındığı, bu çerçevede hiçbir bağlantı kurulamayacağı ifade edildi.NATO gemilerinin, Montrö Anlaşması'na uygun şekilde, Karadeniz'de 21 günden fazla kalmayacakları belirtildi. Açıklamada, bugün Karadeniz'de bulunan birimlerin İspanyol "Juan de Bourbon", Alman "Luebeck", Polonya'nın "Pulaski" ve ABD'nin "Taylor" gemileri olduğu bildirildi. "Ville de Quebec" isimli Kanada gemisinin gruptan ayrılarak Somalisahillerine yöneldiği duyuruldu.NATO gemilerinin halen Romanya'da oldukları, Bulgaristan'a geçecekleri ve daha sonra Karadeniz'i terk edecekleri açıklandı.Rusya, dün, NATO'nun Karadeniz'deki deniz birimlerini takviye ettiğini ve Montrö Antlaşması'nın ihlal edildiğini ileri sürerek, önlem alacağını duyurmuştu. NATO, Montrö Anlaşması'nın ihlalinin söz konusu olmadığını, Türkiye'den geçişler için gereken izinlerin alındığını ifade etti. NATO yetkilileri, ayrıca iki ABD gemisinin insani amaçlarla Karadeniz'de bulunduğundan haberdar olduklarını, ancak bunların İttifak komutası ile ilgisi olmadığını bildirdiler.Yetkililer, Montrö Anlaşması'nın tam uygulanması konusunda Türkiye ile sürekli temas halinde bulunulduğunu da eklediler.