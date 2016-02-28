NATO gemileri sığınmacılar için Ege’de

Göçmenlerin Ege'deki yolculuklarında ölümleri en aza indirmek ve sınırları kontrol etmek amacı ile devreye giren NATO'ya ait savaş ve kurtarma gemilerinin, Ege'deki uluslararası sularda göreve başladığı bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, NATO'ya ait gemilerin, Yunanistan'ın Rodos, Kos (İstanköy), Leros, Sakız, Sisam ve Midilli adalarının açıklarında görev yapacağını, üç geminin Ege'deki uluslararası sularda göreve başladığını duyurdu.

Haberde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO'nun sığınmacı konusu ile ilgili olarak Ege'deki görevinin, mülteci teknelerini Türkiye'ye geri göndermek değil, bölgede keşif, izleme ve gözetim görevi üstlenmek olduğunu söylediği belirtildi.

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı (FRONTEX) ile temas halinde olunacağını belirten Stoltenberg, NATO'nun, Ege Denizi'nde yasadışı trafik ve yasadışı mültecilik hattının kesilmesi amacıyla gerçekleşen uluslararası çabalara katılacağını, 'Standart Maritime Group-2' gücünün, Yunanistan ve Türkiye'nin sahil güvenlik ve başka ulusal kurumlarına bilgi aktaracağını söyledi.

Stoltenberg, NATO gemilerinin, Türkiye'den hareket eden ve tehlikede olan teknelerden kurtardıkları sığınmacıları Türkiye'ye geri götüreceklerini de vurguladı.