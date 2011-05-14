-NATO GEMİLERİ KIZILAY BİNASINI VURDU KAHİRE (A.A) - 13.05.2011 - Libya devlet televizyonu, NATO savaş gemilerinin Misrata'yı bombalarken Kızılay binasını vurduğunu duyurdu. El Libya televizyonunun, ayrıntılı bilgi vermediği haberinde, ''Barbarca NATO deniz bombardımanı Misrata'da Kızılay merkezini hedef aldı'' denildi. "NATO HAVA SALDIRISINDA 11 İMAM ÖLDÜ" Libya hükümeti, doğudaki Brega şehrindeki NATO hava saldırısında, 11 imamın uykusunda öldüğünü bildirdi. Hükümet sözcüsü Musa İbrahim, ölenlerin, ülkedeki çatışmaların sona ermesi için dua etmek için bir araya gelen büyük bir imam grubunun arasında bulunduğunu söyledi. İbrahim, saldırıda 50 kişinin de yaralandığını, bunlardan beşinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.