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NATO gemileri Çanakkale Boğazı'ndan gece geçti

NATO'ya bağlı 3 gemi, öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrılmıştı

08 Aralık 2015 01:17

Öğle saatlerinde İstanbul’dan ayrılan NATO’ya bağlı 3 savaş gemisi, havanın kararmasının ardından Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 

NATO gemileri Portekiz Donanması’na ait 334 borda numaralı ’NRP D. Francisco de Almeida’, İspanya Donanması’na ait 103 borda numaralı ’SPS Blas de Lezo’ ve Kanada Donanması’na ait 338 borda numaralı ’HMCS Winnipeg’ isimli savaş gemileri 3 Aralık günü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’a ulaşmıştı. Savaş gemileri, demir atarak 4 gün boyunca İstanbul Sarayburnu’nda beklemiş ve bugün saat 11.00 sıralarında da demir alıp İstanbul’dan ayrılmıştı.

Saat 19.00’da Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan gemiler, saat 21.15’te Çanakkale önlerine ulaştı. Savaş gemilerine, Çanakkale önlerinden geçerken Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Çanakkale önlerinden gece karanlığında sessiz bir şekilde arka arkaya geçiş yapan savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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