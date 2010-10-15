NATO, füze savunma sistemi üzerine uzlaştı

T24 - NATO’ya üye 28 ülkenin savunma ve dışişleri bakanları Brüksel’deki toplantıda, Avrupa’da ortak bir füze savunma sistemi kurulması konusunda temelde uzlaştı, ancak projeye kuşkuyla yaklaşanlar da var.



NATO'nun Brüksel'deki merkezinde 11 yıl sonra ilk kez savunma ve dışişleri bakanlarının bir araya geldiği kapsamlı bir toplantı düzenlendi. 19 Kasım'da devlet ve hükümet başkanlarının onayına sunulacak yeni strateji konseptinin ele alındığı buluşmada Almanya Savunma Bakanı Karl Theodor zu Guttenberg, İttifak içinde reformun acil olduğunu kaydetti.

NATO'nun hâlâ 1999 yılında kurulan temeller üzerinde geliştiğini, ancak bu süre içinde dünyada çeşitli açılardan çok şey değiştiğini belirten Guttenberg, "Karşısında kendimizi savunmamız gereken, NATO'nun yeni konseptler belirlemesi gereken pekçok nokta ortaya çıktığı için yeni bir stratejik konsept, acilen gerekli” diye konuştu.



En büyük tehdit terörizm

NATO'nun şu anda karşı karşıya kaldığı en büyük sorun, dünya genelindeki terörizm tehdidi. Ayrıca enerji nakliyatı ya da sanayi tesislerini tehdit eden “siber saldırılara” karşı da yeni savunma taktikleri geliştirilmesi gerekiyor. Ancak ittifakın gelecekle ilgili en büyük planı Avrupa'da ortak bir füze kalkanı sistemi kurulması. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, planın hayata geçirilmesi için üye ülkelerden destek istedi ve son sözün Lizbon'da 19 Kasım'da düzenlenecek liderler zirvesinde söyleneceğine dikkat çekti. Zirveden füze kalkanı konusunda bir karar çıkacağını umduğunu söyleyen Rasmussen, "Bu, tasarruf yapmamız gereken bir dönemde bile kapasitemizi iyileştirmeye hazır olduğumuz yönünde açık bir işaret olacaktır” diye konuştu.



Füze kalkanı İran'ı hedef alıyor

ABD tarafından gündeme getirilen füze kalkanı önerisinin başlıca hedefi İran. İran'ın düzenleyebileceği uzun menzilli füze saldırılarına karşı oluşturulması planlanan projenin Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'da kurulması söz konusu. Fransa ve Türkiye'nin mesafeli yaklaştığı projeye Almanya ise destek veriyor. Alman Savunma Bakanı, temelde füze kalkanını iyi bir fikir olarak gördüklerini, ancak silahsızlanma gibi diğer ögelerin de önemli bir yer tutması gerektiğini belirtti.



Fransa ve ABD nükleer silahsızlanmaya karşı

ABD'nin, ülkesinde kalan son nükleer silahlarından kurtulmaya çalışan Alman hükümeti, nükleer silahsızlanma persfektifinin de NATO'nun gelecek konseptinde yer almasını istiyor. Ancak öneriye Paris ve Washington karşı çıktı. Nükleer güç olarak etkinliğinin azalacağından endişe eden Fransa'nın Savunma Bakanı Herve Morin, NATO'nun gelecekte de inandırıcı nükleer caydırıcılığa ihtiyacı olduğunu ve füze kalkanı ile bunun sağlanamayacağını kaydetti. ABD Savunma Bakanı Robert Gates ise şu açıklamayı yaptı:

“Ben füze kalkanı ve nükleer silahsızlanma arasındaki bağlantı konusunda hiçbir şey duymadım. Hatta buradaki bir dizi konuşmacı, nükleer silahların bulunduğu bir dünyada yaşadığımız sürece NATO'nun da bu silahlara sahip bir ittifak olarak kalması gerektiğinin önemini vurguladı.”



