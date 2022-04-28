NATO, Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusuna sıcak bakıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, perşembe günü yaptığı açıklamada; Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya üyelik başvurusu yapmaları durumunda çok sıcak karşılanacaklarını ve üyelik süreçlerinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; Brüksel'de, AP Başkanı Roberta Metsola ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya üye olmaya karar vermeleri halinde sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg,"Başvuru kararı, Finlandiya ve İsveç'in alabileceği bir karar. Eğer NATO'ya üyelik başvurusu yapmaya karar verirlerse, NATO tarafından sıcak bir şekilde karşılanacaklardır. Finlandiya ve İsveç, bizim en yakın ortaklarımız. Bu nedenle, sürecin hızlı ilerlemesini bekliyorum" dedi.

Rusya'nın, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaya karar vermesi halinde Baltık'taki Kaliningrad yerleşim bölgesinde nükleer silah ve hipersonik füzeler konuşlandıracağını söylemesi hakkında Stoltenberg, "Rusya'nın, Finlandiya ve İsveç'i tehdit etmesi; ülkelerin kendi yolunu seçme hakkına saygı duymadığını gösteriyor" dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in başvuru yapması durumunda; başvurudan sonra 30 NATO üyesi ülkenin parlamento onayını gerektiren resmi üyeliğin tamamlanmasına kadar geçecek sürede, Finlandiya ve İsveç'in güvenliklerinin sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılabileceğini ve her iki ülkenin güvenliğinin sağlanmasının tüm NATO üyeleri için önem taşıdığını ifade etti.