NATO Ege'deki komutanlık ve karargahları kapatacak

T24 - Yeni kuvvet yapılanmasına giden NATO’da Türkiye’nin askeri ittifaka katkısı azalınca askeri kanadında görevli Türk general sayısında düşüş olduğu öğrenildi. Daha önceden NATO’da görev yapan korgeneral, tümgeneral ve tuğgenerallerle 12 yıldıza sahip olan Türkiye’nin 8 yıldızla NATO’da temsil edildiği belirtildi. NATO, Ege’nin iki yakasındaki komutanlık ve karargâhlarını kapatmaya da hazırlanıyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; ülkelerin bütçeye ve operasyonlara yaptığı katkıya göre temsil edildiği 28 üyeli ittifakta bu bakımdan 14. sırada kalan Türkiye’nin komuta kademesindeki varlığı zayıfladı. NATO, Ege’nin iki yakasındaki komutanlıklarını kapatmaya hazırlanıyor.

Yeni kuvvet yapılanmasına giden NATO, karargâhlarından bazılarını “tasarruf” gerekçesiyle kapatmaya hazırlanırken Türkiye’nin NATO’nun askeri kanadında görevli general sayısında düşüş olduğu öğrenildi. Daha önce NATO’da görev yapan korgeneral, tümgeneral ve tuğgeneralle 12 yıldıza sahip olan Türkiye’nin halen 8 yıldızla NATO’da temsil edildiği belirtildi. NATO’nun komuta kademesi, ülkelerin NATO bütçesine ve operasyonlara verdiği desteğe göre şekilleniyor.

Türkiye’nin Kâbil’de görev yapan ISAF’ın komutanlığını devralmasıyla birlikte NATO’ya katkı sağlayan ülkeler arasında 9’unculuğa yükseleceği açıklanmıştı. Ancak, bunun gerçekleşmediği bildirildi. Türkiye, NATO üyesi ülkeler içinde 14’üncü katkı sağlayan ülke oldu. NATO karargâhlarındaki toplam 13 bin personelden 670’i Türk.



İzmir komutanlığı kapanıyor

NATO’nun yeniden yapılandırılması kapsamında 2 stratejik, 3 operatif, 6 taktik seviyedeki karargâhlarından bazıları kapatılacak. İzmir’de konuşlu NATO Hava Unsur Komutanlığı’nın da bu kapsamda kapatılması planlanıyor. NATO’nun İzmir’deki komutanlığı, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Portekiz’deki alt karargâhlara komuta ediyordu. Çok sayıdaki kara, deniz ve hava karargâhlarından bir bölümünü kapatma kararı alan NATO’nun nihai kararını kasım ayında düzenlenecek Lizbon zirvesinde vermesi bekleniyor. NATO’nun ağustos ayında başına bir Türk tümgeneral atamayı düşündüğü Yunanistan’daki Larissa Karargâhı’nın kapatılması da gündemde. Yunanistan kamuoyunun Türk komutana tepkisi üzerine Atina yönetimi üssün kapatılması formülüne sıcak baktığını NATO’nun merkezi Brüksel’e bildirmişti.



‘İt dalaşını’ kontrol eden üs

Larissa’ya atama yapılsaydı, Yunanistan’ın bağımsızlığını kazandığı, 25 Mart 1821 tarihinden bugüne geçen yaklaşık 190 yıllık aradan sonra Yunan topraklarında ilk kez bir Türk general komutanlık yapacaktı. Larissa Hava Üssü, Ege Denizi üzerinde Türk ve Yunan jetleri arasında yaşanan “it dalaşı” açısından hayati önem taşıyor. Yunanistan, Ege Denizi üzerinde Türk uçaklarına yaptığı tacizleri Larissa ile ona bağlı olan hava üslerinden kaldırdığı uçaklarla gerçekleştiriyor.