NATO Ege'de beklentileri karşılamadı



NATO'nun Türkiye'den Yunan adalarına sığınmacı akınının kontrol altına alınması ve insan kaçakçılarının önlenmesi amacıyla bir hafta önce Ege Denizi'nde başlattığı misyon, şimdilik beklentileri yerine getiremedi. BM'nin verdiği bilgilere göre NATO gemilerinin göreve başladığı ilk haftada 9 bin 515 sığınmacı Türkiye'den Yunan adalarına geçiş yaptı. NATO misyonu öncesinde bu rakam 9 bin 510'du.

NATO gemileri geçen hafta başında göreve başlamıştı. NATO'nun çalışmalarına başlamasının ardından Midilli'ye beş bin 135 sığınmacının geldiği tespit edildi. Bu rakam bir önceki hafta beş bin 117'ydi. Diğer Yunan adalarına da aynı şekilde sığınmacı akını devam etti.

NATO yetkilileri, rakamlarla ilgili Alman haber ajansının sorularına yanıt vermek istemedi. NATO'nun Nortwood'daki karargahından daha önce yapılan açıklamada, donanmaya bağlı gemilerin Türk ve Yunan sahillerini gözetleme görevini yerine getirdiği duyurulmuştu.

NATO'nun Ege Denizi'ndeki misyonunda en önemli hedefi insan kaçakçıları hakkında bilgi toplamak ve bunları sahil güvenliğe bildirmek. Sahil güvenliğin de sığınmacı teknelerinin Yunan adalarına geçmesini engellemesi ve sığınmacıları tekrar Türkiye'ye götürmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği ve Türkiye, sığınmacı akınının kontrol altına alınması çerçevesinde işbirliğinde anlaşmaya varmış ve bu kapsamda NATO'nun Ege Denizi'nde Türkiye'ye destek olmak için görev alması kararlaştırılmıştı.