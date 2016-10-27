NATO Doğu Avrupa'da savunma gücünü artırıyor

Kuzey Atlantik İttifakı NATO Rusya'nın Ukrayna anlaşmazlığındaki tutumu nedeniyle Doğu Avrupa'da biner mevcutlu dört tabur üslendirme hazırlıklarına hız veriyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg muharip birliklerin önümüzdeki yıldan itibaren üç Baltık ülkesi ve Polonya'da üslendirileceğini, aynı zamanda NATO'nun Karadeniz bölgesindeki mevcudiyetinin de artırılacağını söyledi.

NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg askeri tehditlerini sürdüren ve ittifakın doğu sınırlarında habersiz tatbikatlar yapan Rusya'ya tepki göstermek zorunda olduklarını belirtti.

Kırım'ın 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmesi Doğu Avrupa ülkelerinde güvenlik endişesi doğurmuş ve NATO mukabele yeteneğini artırmak için bölgede acil müdahale birlikleri üslendirip, Doğu Avrupa ülkelerinde üsler kurmuştu. Toplam 4 bin mevcutlu taburların bölgede üslendirilmesi işlemlerinin 2017 yazına kadar tamamlanması bekleniyor.

Doğu Avrupa'da askeri tahkimat

Litvanya'daki NATO taburuna Almanya 400 ila 600 asker verecek. Müttefik ülkeler Hollanda, Norveç, Belçika, Fransa, Hırvatistan ve Lüksemburg'un destekleyecekleri NATO taburunun komutasını Almanya üstlenecek.

Bir müttefik ülkeye yapılan saldırının bütün NATO'ya yapılmış sayılacağını belirten Almanya Savunma Bakanı, böylece Rusya'ya ‘açık bir mesaj' vermiş olacaklarını ve yeni yapılanmanın savunma amaçlı olacağını söyledi.

Kanada Letonya taburunun komutasını üstlenirken, ABD Polonya'daki, Büyük Britanya ise Estonya'daki taburlara komuta edecek. NATO taburları tank ve ağır zırhlı araçlarla donatılacak. Almanya bölgede geçici olarak topçu bataryaları üslendirmeyi planlıyor.

‘Diyaloga açığız'

NATO ittifakın güneydoğu kanadındaki savunma gücünü de artıracak. Romanya'da çok uluslu tugay görevlendirilecek. Karadeniz bölgesindeki hava savunma gücü de takviye edilecek. Almanya, Kanada, Hollanda, Polonya, Türkiye ve ABD'nin desteğindeki Güneydoğu kolordusuyla ilgili hazırlıklar şubat ayındaki Savunma Bakanları toplantısına kadar tamamlanmış olacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ittifakın Rusya ile çatışmak ya da yeni bir Soğuk Savaşa sürüklenmek niyetinde olmadığını belirtti ve Rusya'ya yeniden diyalog önerisinde bulundu. Stoltenberg, ‘gerginliklerin arttığı dönemlerde diyalogun daha da önem kazandığını', ve sonuncusu temmuz ayında yapılan NATO-Rusya Konseyi bünyesinde temasları sürdürmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BK