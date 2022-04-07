NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>NATO Dışişleri Bakanları, <strong>Belçika’</strong>nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt <strong>Çavuşoğlu</strong> da katıldı. Programın ardından aile fotoğrafı çektirildi.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cavusoglu-misir-ile-iliskileri-normallestirme-konusunda-adimlar-atiyoruz,1026295" target="_blank" rel="noopener">Çavuşoğlu: Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz</a></strong></p>\n</body>\n</html>