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Dünya

NATO Dışişleri Bakanlarından aile fotoğrafı

07 Nisan 2022 17:09

NATO Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplandı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Programın ardından aile fotoğrafı çektirildi.

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NATOnato dışişleri bakanlarımevlüt çavuşoğlu
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